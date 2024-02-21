Salihli'de Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 ayrı ikametten hırsızlık yapan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli'de huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsız olaylarının meydana geldiği adres çevrelerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin M.A.U.(31) ve S.S.(30) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA