Salihli'de Fuhuş Operasyonu: Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı, Aracılık Eden Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı, fuhşa aracılık eden bir kişi ise tutuklandı. Emniyet, suçla mücadele kararlılığını sürdürecek.

Manisa'nın Salihli ilçesinde fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 1 kadın yakalanırken, fuhşa aracılık eden 1 kişi tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ekipler K.T. (37) isimli şahsın, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki bir adreste 3 bin 500 lira karşılığında fuhuş yaptırdığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenene baskında Özbekistan uyruklu M.A.K. (49) isimli kadın ile şüpheli K.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, K.T. ise "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de huzur ve güven ortamını korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
