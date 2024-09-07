Salihli'de durdurulan otomobilde 9 göçmen yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, 1'i kadın, ikisi bagajda yolculuk yapan 9 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın çalıntı olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 KGM 234 plakalı aracı Ankara-İzmir E96 Karayolu Değirmen Kavşağında durdurup, arama yaptı. Araçta yapılan aramada 2'si bagajda, 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen çıktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri tamamlandıktan sonra göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MANİSA