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Salihli'de Denetimlerde 500 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş 50 motosiklet ve ekobis sürücüsüne toplamda 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş 50 motosiklet ve ekobis sürücüsüne toplamda 500 bin lira cezai işlem uygulandı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve ekobis sürücülerine yönelik denetim yaptı. Farklı noktalarda yapılan denetimlerde plakasız, kasksız, ehliyetsiz, muayenesi geçmiş motosiklet ve ekobis sürücülerine ceza yağdı. Denetimlerde yaklaşık 250 motosiklet ve ekobis kontrol edilirken, 50 sürücüye 500 bin lira cezai işlem uygulandı. 20 motosiklet de trafikten men edildi.

Salihli'de trafiği düzene sokmak ve kazaları önlemek için yapılan motosiklet ve ekobislere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Salihli Manisa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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