Salihli'de Çalınan 3 Motosiklet Sahiplerine Teslim Edildi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çaltılı ve Sart mahallelerinde hırsızlar tarafından çalınan 3 motosiklet, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çaltılı ve Sart mahallelerinde hırsızlar tarafından çalınan 3 motosiklet, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaltılı ve Sart mahallelerinde farklı günlerde 3 motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Motosiklet sahipleri, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, motosikletlerini çalan şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan 3 motosikleti titiz çalışması sonucu bulup, sahiplerine teslim etti. - MANİSA