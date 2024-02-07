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Salihli'de beton elektrik direği içinde sıkışan köpek kurtarıldı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde beton elektrik direk içinde sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek sağlık durumu iyi olduğu için doğal ortamına bırakıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde beton elektrik direk içinde sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Keli Mahallesi'nde beton elektrik direk içerisinde köpek olduğunu görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, beton elektrik direk içerisinde sıkışan köpeği kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan köpek, kurtarıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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