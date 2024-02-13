Salihli'de aranan şüpheli yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan ve 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan ve 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına JASAT, İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 18 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan firari şüpheli S.A.'yı (38) yakalayıp, gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Salihli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA