Salihli'de Aranan 6 Şahıs Yakalandı

Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan 6 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 6 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, koruma kararını ihlal etmek ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma gibi suçlarından aranan A.D,(45), F.T.(59), A.A.(27), M.D.(38), V.Ö.(28) ve Ö.A.'yi(44) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.D, F.T., A.A., M.D. ve V.Ö. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Ö.A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA