Salihli'de Aranan 2 Şahıs ve Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlüyü yakaladı.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 1'i firari hükümlü olmak üzere 3 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A.(44), cinsel taciz suçundan, 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.C.(55) ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.'yi (44) yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 zanlı, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA