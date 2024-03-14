Salihli'de AIDS'li fuhuş operasyonu: 3 yabancı kadın yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından 1'inde AIDS tespit edildi. Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yabancı ülkelerden Salihli'ye getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 2 ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, Özbekistan uyruklu 3 kadını suçüstü yakaladı. Bu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan sağlık kontrollerinde fuhuş yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kadınlardan birisinde AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı belirlendi. Özbekistan uyruklu kadınların yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. (59) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - MANİSA