Salihli'de 675 sikke ele geçirildi - Haberler

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Salihli'de 675 sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Salihli'de 675 sikke ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taytan Mahallesi'nde F.Ü.'nün (51) evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ikamette yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ile 1 metal obje ele geçirdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Salihli, Manisa, Metal, 3. Sayfa, Haberler

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