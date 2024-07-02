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Salihli'de 230 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 230 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 230 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.Ç.(37) isimli bir bayanın ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüpheli S.Ç.'nin Eskicami Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda 230 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İkamette bulunan şüpheli S.Ç. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen F.E.(41) yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli bayan S.Ç. ve F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Salihli Manisa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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