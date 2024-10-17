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Salihli'de 2024'ün İlk 9 Ayında 76 Bin Araç Denetlendi

Salihli'de 2024'ün İlk 9 Ayında 76 Bin Araç Denetlendi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 76 bin 353 araç kontrol edilirken, 977 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 20 bin 334 sürücüye çeşitli suçlamalardan ceza uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2024 yılının ilk 9 ayında yapılan denetimlerde 76 bin 353 araç kontrol edilirken, 977 araç trafikten men edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesi, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, günün belirli saatlerinde Salihli'nin birçok noktasında uygulama gerçekleştirirken, gelen şikayetler doğrultusunda da denetim yapıyor. 2024 yılının ocak-eylül aylarını içeren ilk 9 aylık bölümünde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 5 bin 698 elektrikli bisiklet, 5 bin 044 kamyon veya kamyonet, 4 bin 612 otobüs ve minibüs, 31 bin 411 motosiklet, 18 bin 104 otomobil olmak üzere toplam 76 bin 353 araç kontrol edildi. 341 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 466 sürücüye alkollü olarak araç kullanmak, 396 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 496 sürücüye yayalara geçiş önceliği vermemek, bin 29 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 790 sürücüye hız kurallarına uymamak, 150 sürücüye abartı egzoz kullanmak, 863 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek 2 bin 939 sürücüye hatalı park, 2 bin 549 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 6 bin 630 sürücüye kask kullanmamaktan olmak üzere toplam 20 bin 334 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan hacizli ve yakalaması bulunan 63, tescilsiz 221,, abartı egzoz 52, plakasız 25, sigortasız 212 ve 12 korsan taşımacılık yapan araç olmak üzere toplam 977 araç trafikten men edildi.

Salihli'de trafiğin düzenlenmesi ve meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilerek güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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