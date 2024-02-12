Salihli'de 11 yıl hapis cezası ile aranan firari polis yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 ayrı suçtan, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.'yı(32) yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma neticesinde şüphelinin Keli Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Eve yapılan baskında şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli F.A., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine evine teslim edildi. - MANİSA