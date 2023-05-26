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Salep soğanı toplayan şahıs suçüstü yakalandı

Salep soğanı toplayan şahıs suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 kilo 665 gram salep soğanı toplayan şahıs suçüstü yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 kilo 665 gram salep soğanı toplayan şahıs suçüstü yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Arıcak ilçesinde bir şahsın arazide salep soğanı topladığı bilgisine ulaştı. Arıcak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda Diyarbakır'dan gelen S.S. isimli şahıs arazide salep soğanı toplarken suçüstü yakalandı. Şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken ele geçirilen 5 kilo 665 gram salep soğanının Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Arıcak Elazığ 3. Sayfa Haberler

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