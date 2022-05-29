Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük darbe - Haberler

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Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük darbe

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Saldırı hazırlığı yapan teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Saldırı PKK 3. Sayfa Haberler

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