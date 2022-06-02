Saldırgan şahıs polisi harekete geçirdi - Haberler

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Saldırgan şahıs polisi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Saldırgan şahıs polisi harekete geçirdi

Adıyaman'da, bıçakla kendisine zarar verip etrafa zarar veren şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, bıçakla kendisine zarar verip etrafa zarar veren şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında elindeki bıçakla kendisine zarar verip çevreye saldıran şahısla ilgili ihbar alan polis ekipleri hareke geçerek belirtilen bölgeye gitti. Polis ekiplerini fark eden kimliği belirsiz şahıs, ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu. Her yerde polis ekiplerince aranan şahıs bulunamayınca çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman Saat 3. Sayfa Haberler

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