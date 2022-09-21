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Salça ve peynir bidonları arasındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

3. Sayfa Haberleri

Salça ve peynir bidonları arasındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Mersin'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Brego' vasıtasıyla yapılan aramada, salça ve peynir bidonları arasına gizlenmiş 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Brego' vasıtasıyla yapılan aramada, salça ve peynir bidonları arasına gizlenmiş 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan bir şahsın atlayarak kaçması üzerine, araç ve içerisindeki 3 kişi detaylı arama için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada narkotik köpeği 'Brego' vasıtasıyla araçta yapılan aramada, salça ve peynir bidonları arasına gizlenmiş 7 kilo 580 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araçtaki M.K., V.A. ve F.Y. gözaltına alınırken, kaçan A.K.'nin ise arandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Narkotik Tragger Mersin 3. Sayfa Haberler

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