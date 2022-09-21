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Salça ve peynir bidonları arasındaki uyuşturucu narkotik köpeği buldu

3. Sayfa Haberleri

Salça ve peynir bidonları arasındaki uyuşturucu narkotik köpeği buldu Mersin'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Brego' vasıtasıyla yapılan aramada, salça ve peynir bidonları arasına gizlenmiş 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Salça ve peynir bidonları arasındaki uyuşturucu narkotik köpeği buldu

MERSİN - Mersin'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Brego' vasıtasıyla yapılan aramada, salça ve peynir bidonları arasına gizlenmiş 7 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçtan bir şahsın atlayarak kaçması üzerine, araç ve ve içerisindeki 3 kişi detaylı arama için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada narkotik köpeği 'Brego' vasıtasıyla araçta yapılan aramada, salça ve peynir bidonları arasına gizlenmiş 7 kilo 580 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araçtaki M.K., V.A. ve F.Y. gözaltına alınırken, kaçan A.K'nin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Narkotik Tragger 3. Sayfa Haberler

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