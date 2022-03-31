Salça kutusundan uyuşturucu çıktı - Haberler

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Salça kutusundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Salça kutusundan uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde salça kutusunda 386 gram metamfetamin ele geçirildi.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde salça kutusunda 386 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Kırıkhan Otogarı'nda emanet eşya olarak bırakılan salça kovası içerisine gizlenmiş 386,59 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak F.Ö. gözaltına alındı. - HATAY

Salça kutusundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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