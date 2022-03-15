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Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Saksıda uyuşturucu yetiştirmiş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde saksıda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.Ü.'nün evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet saksı içerisinde 3 kök hint keneviri, bitkilerin gelişiminde kullanıldığı değerlendiren 1 adet siyah renkli projektör, bitkilerin yapay rüzgarlandırılmasında kullanıldığı 1 adet fan aparatı, 60.3 gram hint keneviri tohumu, 30 gram kubar esrar maddesi, 3.3 gram tütünle karışık esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından göz altına alınan A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Nevşehir, Hisarcık, Avanos, 3. Sayfa, Haberler

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