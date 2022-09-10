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Son dakika haber... Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: Saksıda uyuşturucu yetiştiren 2 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: Saksıda uyuşturucu yetiştiren 2 kişi yakalandı Zeytinburnu'nda bir adrese düzenlenen baskında saksıda uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 334 gram Hint keneviri, 18.85 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: Saksıda uyuşturucu yetiştiren 2 kişi yakalandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir adrese düzenlenen baskında saksıda uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 334 gram Hint keneviri, 18.85 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde imal ve satışı yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler operasyon için harekete geçti. Tespit edilen adrese baskın yapıldı. Saksıda uyuşturucu yetiştiren H.T. ve S.Y. isimli 2 şüpheli yakalandı. S.Y. isimli şüphelinin kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Yapılan aramada 1 kilo 334 gram Hint keneviri, 18.85 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" yapma suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Y. isimli şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Zeytinburnu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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