Saksağanlarla Yılanın İlginç Mücadelesi Kamerada
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki saksağan, bir yılanla yol ortasında mücadele etti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Saksağanların yılanla mücadelesi kamerada
ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saksağanlarla bir yılanın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gölbaşı ilçesi Velihimmetli Mahallesi'nde yol ortasında iki saksağanın bir yılanla mücadele ettiği görüldü. Bir süre devam eden mücadelenin ardından yılan kaçarken, o anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa