Saksağanlar ile Yılanın Mücadelesi Kameralarda
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saksağanlar ile bir yılan arasında gerçekleşen mücadele, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mücadele sonrası yılan kaçmayı başardı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saksağanlarla bir yılanın mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gölbaşı ilçesi Velihimmetli Mahallesi'nde yol ortasında iki saksağanın bir yılanla mücadele ettiği görüldü. Bir süre devam eden mücadelenin ardından yılan kaçarken, o anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa