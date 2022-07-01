Sakin Kent'te uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Sakin Kent'te uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakin Kent'te uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Akyaka Mahallesinde ikamet eden A.C., Y.Ş., Y.E.İ., ve G.Ü. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı bilgisinin alınması üzerine, KOM Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma ekiplerince şahısların üstlerinde, eşyalarında ve ikametlerinde yapılan aramada; bir miktar skunk esrar maddesi, bir miktar MDMA uyuşturucu madde, 50 adet boş kilitli poşet, uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 25 bin 520 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.C., Y.Ş., Y.E.İ., ve G.Ü. şahıslar gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Akyaka 3. Sayfa Haberler

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