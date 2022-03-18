Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu kazada yaralandı - Haberler

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Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu kazada yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu kazada yaralandı

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu trafik kazasında yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu'na, Onur Ö. idaresindeki 09 ADC 855 plakalı motosiklet çarptı. Kazada Hayriye Hakyemezoğlu ile motosiklet sürücüsü Onur Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Sakatlar Derneği, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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