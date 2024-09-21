Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na Darp Olayında Tutuklama

Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na Darp Olayında Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e tokat atan reklam ve sponsorluk sorumlusunun tutuklanması, olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla gündeme geldi. Şüpheli C.Ş., İstanbul'da yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu tutuklandı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilme görüntüleri ülke gündeminde geniş yer buldu. Başkan İn'e tokat atan kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş., Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde kendine hakim olamadığını söyledi

Şüpheli C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, çıkan tartışma sonrası sinirine hakim olamadığını söyleyerek, "Yönetimde beraber çalıştık. Yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin tartışma çıktı. Ona bağlı olarak kendime hakim olamadım" dediği belirtildi. Ayrıca C.Ş., olay esnasında görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin de olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini de iddia etmişti.

Görüntüleri kaydeden yönetici aranıyor

Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydettiği ileri sürülen ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Öte yandan, görüntülerin ardından telefonu kapalı olan Gökhan İn'e de ulaşmaya çalışılıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Sakaryaspor İstanbul sakarya 3-sayfa Hukuk Spor

Canlı anlatım! Mücadelede peşe peşe goller

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

 Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim

 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler

CHP'li milletvekilinin otomobilinden neler çıktı neler
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? GS-FB DERBİSİ CANLI YAYIN | Fener-Galatasaray maç özeti! Derbi maçında kim önde, kaç kaç? DERBİ CANLI ANLATIM! GS-FB maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi CANLI yayın… Yabani 38. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 16. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu? Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Kör Nokta ilk bölüm tek parça izle! Kör Nokta full HD bölüm izle! Kör Nokta son bölüm neler oldu? Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });