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Sakaryaspor'da Darbe Gerginliği: Eski Başkanvekili Adliyeye Sevk Edildi

Sakaryaspor'da Darbe Gerginliği: Eski Başkanvekili Adliyeye Sevk Edildi
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Sakaryaspor'un eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedilmesine dair görüntüleri kaydeden eski kulüp başkanvekili S.İ., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili C.Ş. ise tutuklandı.

Türkiye gündemine oturan Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği anlara ait görüntüyü kaydeden eski kulüp başkanvekili S.İ. adliyeye sevk edildi. S.İ. ifadesinde, yönetimle ilgili konuşurken tartışmanın yaşandığını belirtti.

Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde C.Ş., videonun yayıldığı gece İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., 2 gün önce sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Videoyu kaydeden eski kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydeden ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin yakalanması için emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. S.İ.'nin dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.İ., ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edildi. S.İ.'nin ifadesinde, "Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum" dediği belirtildi.

İstifasını bu sözlerle duyurmuştu

Öte yandan, S.İ. 29 Ağustos 2024 tarihinde istifasını, "Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu şartlar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadeleri ile duyurmuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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