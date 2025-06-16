Sakaryalı sporcular İran'da saldırının ortasında kaldı: Geceyi ateş altında geçirdi

Sakaryalı sporcular İran'da saldırının ortasında kaldı: Geceyi ateş altında geçirdi
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İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında zor anlar yaşadı.

İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Sakaryalı sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında zor anlar yaşadı. Sporcuların saldırılar esnasında ateş altında kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar ve diğer sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında geceyi ateş altında geçirmek zorunda kaldı. Uzun çalışmalar neticesinde sporcular, Türkiye Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen araçlarla kara yolu üzerinden Türkiye'ye getirildi. Saldırıların yaşandığı olay cep telefonu kamerasına yansırken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve sporcularımız, yarışma sonrası yaşanan İsrail saldırısının ardından gece boyunca ateş altında kaldılar. Sporcularımızın güvenliği için tüm imkanlar seferber edilmiş, sabaha kadar süren çabalar sonucu büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçlarla kara yolu üzerinden Van sınır kapımızdan yurda giriş yapmak üzere yola çıkmışlardır. Ülkemizin her bir ferdine sahip çıkan, sporcularımızı asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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