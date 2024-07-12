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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini alan baba, 'Bende Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin' ifadelerini kullandı. Şehidin naaşı yarın toprağa verilecek.

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

SAKARYA - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması neticesinde Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit oldu. Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini alan acılı baba, "Bende Kürdüm. Allah hepinizin belasını versin" ifadelerini kullandı. Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi.

Şehidin naaşının yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Astsubay Kıdemli Çavuş Adapazarı Sakarya 3.Sayfa Haberler

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