Haberler

Sakarya ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Sakarya ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliyi yakaladı, 12'si tutuklandı. Yapılan baskınlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve Sakarya'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel Harekat ve İHA destekli baskınlarda 14 şüpheli yakalanırken, 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ekim Çarşamba günü Adapazarı, Erenler, Serdivan, Söğütlü ilçeleri ile Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve İHA destekli, 42 ekip ve 194 personelin katıldığı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 52 bin içimlik peçeteye emdirilmek üzere hazırlanan 13 adet mor peçete, 48.70 gram sentetik cannabinoid hammaddesi, 8 parça halinde 64.51 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 62.25 gram sentetik cannobinoid maddesi, 44.10 gram bonzai yapımında kullanılacak olan mercan otu, 2.83 gram skunk maddesi, 1 adet sentetik ecza ilacı, 0.26 gram esrar maddesi, 1.76 gram bonzai yapımında da kullanılacak olan tütün, 1 kutu aseton maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 90 lira, 2 adet uyuşturucu madde tasnifinde kullanıldığı değerlendirilen makas, 1 adet uyuşturucu madde satışında miktar olarak kullanılan çay kaşığı ele geçirildi.

Ayrıca, soruşturmanın önceki aşamalarında da 18 kilo 648 gram bonzai, 2 kilogram skunk, 844 adet sentetik ecza, 928 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ve 18,67 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. Soruşturma çerçevesinde 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında emsal karar

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında emsal karar
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.