Sakarya ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve Sakarya'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel Harekat ve İHA destekli baskınlarda 14 şüpheli yakalanırken, 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ekim Çarşamba günü Adapazarı, Erenler, Serdivan, Söğütlü ilçeleri ile Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve İHA destekli, 42 ekip ve 194 personelin katıldığı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 52 bin içimlik peçeteye emdirilmek üzere hazırlanan 13 adet mor peçete, 48.70 gram sentetik cannabinoid hammaddesi, 8 parça halinde 64.51 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 62.25 gram sentetik cannobinoid maddesi, 44.10 gram bonzai yapımında kullanılacak olan mercan otu, 2.83 gram skunk maddesi, 1 adet sentetik ecza ilacı, 0.26 gram esrar maddesi, 1.76 gram bonzai yapımında da kullanılacak olan tütün, 1 kutu aseton maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 90 lira, 2 adet uyuşturucu madde tasnifinde kullanıldığı değerlendirilen makas, 1 adet uyuşturucu madde satışında miktar olarak kullanılan çay kaşığı ele geçirildi.

Ayrıca, soruşturmanın önceki aşamalarında da 18 kilo 648 gram bonzai, 2 kilogram skunk, 844 adet sentetik ecza, 928 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ve 18,67 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. Soruşturma çerçevesinde 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA