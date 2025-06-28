Sakarya ve Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, Sakarya'dan Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar ulaştı. Ekipler gün boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele ederken, bazı köylerde tahliye çalışmaları başladı.
Sakarya'da başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan orman yangını bu sefer Osmaneli ilçesine kadar ulaştı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangını kontrol altına almak için gün boyu ekipler müdahale ediyor. Yangın Gölpazarı ilçesinden sonra Osmaneli Soğukpınar köyü Kaşıkçı mahallesine ulaşırken, ilçeye bağlı Kazancı ve Borcak köylerinde tahliye çalışmaları başlandığı öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa