"Silah ruhsatı aracılığı" vaadiyle 5 bin dolar isteyen işletmeye suç duyurusu

Sakarya Valiliği, silah ruhsatı alımı aşamasında aracılık yapacağı iddiasıyla vatandaşlardan 5 bin dolar talep ettiği belirlenen av bayisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir av bayisinin silah ruhsatı işlemleri için valilik makamıyla aracılık yapacağını ileri sürerek vatandaşlardan 5 bin dolar talep ettiği yönünde yazılı şikayetler alındı. Söz konusu iddialar üzerine Sakarya Valiliği tarafından başlatılan inceleme tamamlandı.

İncelemelerin ardından adı geçen av bayisi hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. - SAKARYA