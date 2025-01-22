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Sakarya'nın Karasu İlçesinde İşletme Yangını

Sakarya'nın Karasu İlçesinde İşletme Yangını
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Karasu'da gece saatlerinde bir işletmede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir işletme gece saatlerinde alev topuna döndü.

Gece saatlerinde Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan işletmede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işletme kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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