Sakarya'nın Huzuru: Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Sakarya İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, son bir yılda çeşitli suçların azalmasındaki yüzdelikleri 'Sakarya'nın Huzuru' başlığıyla sosyal medyada paylaştı. Verilere göre hırsızlık olaylarının büyük oranda azaldığı Sakarya, bu suçun düşüş oranına göre 30 büyükşehir arasında birinci oldu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, jandarma bölgesinde yaşanan uyuşturucu, asayiş ve hırsızlık olaylarının son bir yıldaki verilerini sosyal medyada 'Sakarya'nın Huzuru' başlığıyla paylaştı. Karaca paylaşımında, "Sakarya, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde son bir yılda yüzde 174'lük artışla 30 büyükşehir arasında operasyon sayısını en fazla arttıran il olmuştur. Son bir yılda iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 66,7 azalma sağlayarak, 30 büyükşehir arasında birinci olmuştur. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 71,4 azalma sağlayarak, 30 büyükşehir arasında birinci olmuştur. Mal varlığına işlenen suçlarda yüzde 46 azalma sağlayarak, 30 büyükşehir arasında sekizinci olmuştur. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 10,7 azalma sağlayarak, 30 büyükşehir arasında ikinci olmuştur" ifadelerini kullandı. - SAKARYA