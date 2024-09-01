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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hendek ilçesinde bulunan boş arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince yapılan müdahale neticesinde söndürüldü.

Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi mevkiinde bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisi ile yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1 buçuk dönüm arazinin küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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