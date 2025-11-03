Sakarya Merkezli Operasyonda 36 İlde 86 Şüpheli Gözaltına Alındı

'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği' suçu çerçevesinde Sakarya merkezli 36 ilde eş zamanlı olarak polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği' suçu çerçevesinde Sakarya merkezli 36 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan tahkikatların tamamlanmasının ardından 25 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. - SAKARYA