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Sakarya Jandarmasından Suçra Mücadelesi: 820 Şüpheli Yakalandı

Sakarya Jandarmasından Suçra Mücadelesi: 820 Şüpheli Yakalandı
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Sakarya'da jandarma ekipleri, 1 ayda gerçekleştirdikleri devriyelerle 310 bin 929 şahıs sorguladı ve 820 şüpheliyi yakalayarak 140'ını tutukladı. Ayrıca ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince 1 ayda gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 310 bin 929 şahıs sorgusu yapıldı, yakalanan 820 şüpheliden 140'ı tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde suça ve suçlulara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ekim ayında gerçekleşen 9 bin 534 önleyici ve adli devriyede 310 bin 929 şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 820 kişi yakalanırken kesinleşmiş hapis cezası bulunan 140 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 20 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği ve 11 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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