Sakarya Jandarma Ekim Ayında 6,9 Bin Devriye ile 1.196 Şüpheliyi Yakaladı

Güncelleme:
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayında gerçekleştirdiği 6.900'ü aşkın devriye ile 1.196 şüpheliyi yakaladı. Yılın ilk 10 ayında ise toplam 10 binden fazla suçlu adalete teslim edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Ekim ayında 6 bin 900'ü aşkın devriye yaptı, 537 bin kişiyi sorguladı. Operasyonlarda bin 196 şüpheli yakalanırken, 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yılın ilk 10 ayında ise 10 bini aşkın suçlu adalete teslim edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçları önlemeye ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. JASAT ve İstihbarat birimlerinin de dahil olduğu operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı.

Ekim ayında bin 196 kişi yakalandı: 159'u tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-31 Ekim 2025 tarihleri arasında 6 bin 921 önleyici ve adli devriye icra edildi. Uygulamalarda 537 bin 898 şahıs sorgulandı. Çalışmalar sonucunda, 83 dolandırıcılık, 76 uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 44 hırsızlık, 5 öldürme ve 988 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 196 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 159'u hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ayrıca yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 11 av tüfeği ele geçirildi.

10 ayda 10 bini aşkın yakalama

Öte yandan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılının ilk 10 aylık döneminde 99 bin 232 devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Bu süreçte 3 milyon 691 bin 620 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar ve operasyonlar neticesinde 10 bin 276 kişi yakalandı. Bu kişilerin 923'ü dolandırıcılık, 556'sı uyuşturucu, 421'i hırsızlık, 32'si öldürme, 13'ü terör, 8 bin 331'i ise diğer suçlardan arandığı tespit edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 560 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 186 ruhsatsız tabanca, 118 av tüfeği, 119 kurusıkı tabanca, 3 makinalı tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek (1 Kalaşnikov, 1 keskin nişancı tüfeği) ele geçirildi.

"Sonsuza kadar kaçmaları mümkün değildir"Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suç işleyenlerin ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların sonsuza kadar kaçmaları mümkün değildir. Nerede olurlarsa olsunlar bulup yakalayarak adalete teslim etmeye kararlıyız. Haklarında yakalama kararı bulunanların öncelikle yakınları tarafından ikna edilerek teslim olmalarının sağlanmasını, ikna edilememeleri durumunda bizimle iş birliği yapılmasını arzuluyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
