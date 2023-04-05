Sakarya itfaiyesinde hüzünlü veda: İtfaiye eri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde 8 yıldır görev yapan ve yangında çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düşerek hastanede hayatını kaybeden Yusuf Turgut, İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Grup Amirliğinde görevli 8 yıllık itfaiye eri Yusuf Turgut, yangında çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düşerek hastanede hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Turgut için Merkez Grup Amirliği'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Hüzünlü bir günümüz. Çok sevdiğimiz, pırlanta gibi yiğit, özverili, gayretli görevinde hiçbir aksaklık yapmayan, dürüstlüğü ve kibarlığıyla arkadaşları arasında ve bizim gönlümüzde ciddi bir yer tutan kardeşimiz. Görev başında bir aileyi kurtarmak, bir acıya merhem olmak bir yangını söndürmek adına can havliyle yapmış olduğu mücadele sonunda cenabı Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. O şehittir, görev şehididir. Ailenin kan bağı vardır, bizimde gönül bağımız vardır. Acınızı yürekten hissediyoruz, bütün arkadaşlarımız hüzün içindedir " dedi.

Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildi

Burada helallik alınmasının ardından itfaiye erinin naaşı, Serdivan ilçesi Aralık Emine Hanım Camii'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazı sonrasında Turgut, Aralık Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, çalışma arkadaşları, dayısı Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ne olmuştu?

Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turgut'un ekip arkadaşları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA