Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... Amca yeğenini silahla vurarak öldürdüyeğen arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde amca-yeğen arasında çıkan tartışmada kan aktı. Amcası, yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Resuller Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Ö.D. ile yeğeni Aziz Durmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında Ö.D., yeğenini silahla vurarak kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aziz Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Aziz Durmaz'ın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, yeğen katili amca her yerde aranıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - 3. Sayfa

Sakarya Aziz 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title