Sakarya haberi... Sakarya'da 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya haberi... Sakarya'da 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Sakarya haberi... Sakarya'da 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Sakarya haberleri... Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramalarda 12 bidon içerisinde toplam 300 litre kaçak akaryakıt ile 200 kök kenevir ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ev ve bahçesinde yapılan aramalarda 12 bidon içerisinde toplam 300 litre kaçak akaryakıt ile 200 kök kenevir ele geçirildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darıçayı Mahallesi'nde ikamet eden C.T. isimli şahsın ev ve bahçesinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 12 bidon içerisinde toplam 300 litre kaçak akaryakıt, 200 kök kenevir ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımında kullanılan cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sakarya Karasu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title