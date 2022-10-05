Sakarya haberi: Sakarya'da 120 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 810 gram esrar yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sakarya 3. sayfa haberi... Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 120 kök kenevir, 2 kilo 810 gram esrar ele geçirildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 120 kök kenevir, 2 kilo 810 gram esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığının bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemeler neticesinde 120 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 810 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken bir şüpheli hakkında da adli işleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Kenevir Geyve 3. Sayfa Haberler

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