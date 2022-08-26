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Tır akülerine saklı 53 kilo takoz esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda tır akülerine saklanmış halde 53 kilo takoz esrar ve 48 bin 100 adet captagon uyuşturucu hap madde ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda tır akülerine saklanmış halde 53 kilo takoz esrar ve 48 bin 100 adet captagon uyuşturucu hap madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan operasyonda tır akülerine zulalanmış 53 kilogram takoz esrar ve 48 bin 100 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Orkun Kaya - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

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