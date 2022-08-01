Sakarya haber... Sakarya'da 200 kök kenevir ve 6 kilo esrar ele geçirildi Gelen Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 200 kök kenevir bitkisi ve 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 200 kök kenevir bitkisi ve 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Serdivan ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 200 kök kenevir bitkisi ve 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Serdivan Sakarya Kenevir 3. Sayfa Haberler

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