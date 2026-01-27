8 milyon kaçak makaronla Sakarya'dan İstanbul'a yola çıktı, yakalandı

Haberler

Sakarya'dan İstanbul yönüne giden bir tırda yapılan aramada 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'dan İstanbul yönüne giden ve içerisinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen tır, polis ekiplerince TEM Otoyolu'nda durduruldu. Tırda yapılan aramalarda 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve içerisinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen tırı takibe aldı.

M.S.B. (27) idaresindeki tır, Erenler ilçesi TEM Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Tırın dorse kısmında yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen toplam 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.B. hakkında işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
