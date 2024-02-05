Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da aralık ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Adapazarı ilçesi Sedat Kirtetepe Caddesi Orta Garaj mevkiinde de sokaktan yola çıkan otomobilin cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araçla çarpışması, Serdivan ilçesi Aralık Caddesi'nde dönel kavşakta otomobilin bisikletliye çarpması ve Adapazarı ilçesinde Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda da kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan gelen SUV tarzı aracın çarpması yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.