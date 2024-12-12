Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: İki Tır ve Bir Otomobil Karıştı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tırın makaslaması neticesinde meydana gelen zincirleme kazada her iki istikamette trafik durdu. İki tır ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası oluşan trafik havadan görüntülendi.

Karayolunun Şerefiye Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YH 097 çekici plakalı Mercedes marka tırın makaslayarak beton bariyerlere çarptı. Makaslayan tıra çarpmamak için duran 06 CZE 064 plakalı tıra ise aynı istikamette bulunan otomobil çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yola savrulan beton bariyer parçaları her iki istikamette de trafiğin durmasına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada D-650 kara yolunun her iki istikametinde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların ve bariyerlerin kaldırılması sonrasından trafik normal seyrine dönerken olay yeri ve oluşan trafik havadan görüntülendi.

"Tır sollama yaptı virajı alamayınca önce bariyerlere vurdu sonrasında da ters döndü"

Kazaya karışan tırda yolcu tarafında oturan İsmail Aktepe, "Tır sollama yaptı virajı alamayınca önce bariyerlere vurdu sonrasında da ters döndü. Arkasından gelen bir otomobilde kaza yapan araca çarpmamak için fren yapınca kontrolden çıkarak bizim tırımıza çarptı" dedi. - SAKARYA