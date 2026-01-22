Sakarya'da ki feci kazada acı detay ortaya çıktı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır, 27 kişinin yaralandığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 28 yaşındaki Burak Gökhan'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada 54 PA 554 plakalı yolcu otobüsü, 06 FSF 724 plakalı hafriyat kamyonu ve 54 AOY 078 ve 34 ND 036 plakalı 2 otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsünde bulunan Burak Gökhan (28) isimli şahıs yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara yönü yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Otoyolda meydana gelen feci kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Burak Gökhan'ın, yolcu otobüsünde muavin koltuğunda oturduğu ve yaklaşık 5 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor. - SAKARYA