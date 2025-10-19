Haberler

Sakarya'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
D-650 karayolu Poyrazlar Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, Ö.Y. (29) idaresindeki 54 AFV 788 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yolun karşısına geçemeye çalışan İsa Bektaş'a (34) çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Ö.Y. gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
